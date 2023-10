Msc Crociere, ottobre da record a Genova

12:55

Un totale di 205mila passeggeri per 41 scali e 11 navi in porto: questi i numeri record di Msc Crociere su Genova per lo scorso ottobre. La compagnia ha sottolineato che solo nel prossimo weekend, tra il 28 e il 29 ottobre, nel porto ligure arriveranno 6 unità per complessivi 31mila turisti. Genova si conferma così il principale porto al mondo per l'operatore.

"Questi numeri confermano ancora una volta la centralità di Genova per il nostro Gruppo e per il settore crocieristico in generale - sottolinea il managing director per l'Italia di Msc ed Explora Journeys, Leonardo Massa -. Quest’anno, infatti, movimenteremo in Italia complessivamente più di 4 milioni di passeggeri con oltre 1.000 scali, di cui oltre 260 nel capoluogo ligure che registrerà circa 1 milione di ospiti".



Per quanto riguarda il prossimo anno, Msc sarà attiva sul Mediterraneo con 15 navi e a livello globale con 24, considerando anche le unità del brand di lusso Explora Journeys.