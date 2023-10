di Isabella Cattoni

08:45

L’arte entra in agenzia. L’ultima idea è quella de L’Astrolabio, che porta le opere d’arte di Agostino Art Gallery all’interno dei tre punti vendita milanesi del gruppo.

Il progetto ‘Hub for Visible Emotions’ si propone di creare nuovi stimoli sfruttando legami e interconnessioni fra diversi settori, come sono quelli del viaggio e dell’arte.

Il presupposto è quello che il punto vendita deve sapersi trasformare in linea con le nuove esigenze. “Tutto è cambiato e l’agenzia di viaggi deve restare al passo con i tempi – spiega il general manager del Gruppo, Andrea Barbieri -. Chi spera che tutto torni come prima è destinato a soccombere. L’agenzia deve essere un luogo in cui offrire un valore aggiunto, e proprio in questo senso ci siamo mossi anche con l’ultima iniziativa nata in collaborazione con Agostino Art Gallery”.



Il progetto, presentato nella storica sede di Piazza Cinque Giornate a Milano, dà lustro al marchio che raccoglie l’attività della famiglia Aronson, suddivisa fra le tre agenzie e il tour operator attivo nei viaggi studio.

“La scelta che abbiamo operato è stata precisa: ci siamo concentrati sulla fascia alta del mercato, un target dall’elevato valore aggiunto al quale indirizzare un’offerta adeguata”.



La strategia sta ricompensando gli sforzi sostenuti e i continui investimenti effettuati: “Quest’anno abbiamo registrato un incremento del 30% sul commissionato e la marginalità si situa intorno al 10%. Il nostro è un gruppo sano, che vuole crescere in modo ponderato. Al momento non abbiamo in programma nuove acquisizioni di punti vendita, ma siamo comunque aperti a valutare altre operazioni che siano in linea con la nostra vision. Questo anche perché il capitale umano resta per noi un valore imprescindibile e una nuova acquisizione comporta sempre il trasferimento di tutto lo staff sotto l’egida di Astrolabio”.



E il tour operator? “L’obiettivo è quello di crescere all’estero, anche per diversificare il rischio aprendoci a nuovi mercati. Il tutto sempre nell’ottica di un incremento che sia sano e sostenibile”.



Nella foto Andrea Barbieri, a destra, con la moglie Paola Aronson e le figlie Camilla e Maria.