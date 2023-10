Going4Cruise lancia il progetto ‘Cinema Lovers’

15:00

Going4Cruise ha lanciato il progetto 'Cinema Lovers'. Un programma innovativo che combina proiezioni di film con le destinazioni visitate durante la crociera e offre escursioni ad hoc sulla scia del cineturismo in Italia.

Il progetto è stato presentato a Milano, Roma e Napoli con la proiezione in anteprima di "C'è ancora domani", film che segna il debutto alla regia di Paola Cortellesi.

Il progetto coinvolge gli amanti del cinema e le 8mila agenzie di viaggi italiane, supportate da partner come Europ Assistance e MovieMedia.

I primi due itinerari con Cinema Lovers saranno nel Mediterraneo con Msc Armonia e Grandiosa.



Il chief commercial & operations officer di Going, Maurizio Casabianca, ha spiegato che “l'obiettivo è arricchire l'esperienza in crociera, unendo il cinema a una vacanza itinerante, stimolando i clienti a esplorare le destinazioni toccate dalla nave”. P.T.