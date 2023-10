Direttiva pacchetti, i nodi irrisolti che preoccupano le agenzie

12:49

La direttiva pacchetti è in fase di modifica, ma la nuova versione potrebbe non soddisfare le esigenze delle agenzie di viaggi.

Tra questi cambiamenti ce n'è uno che sarebbe particolarmente importante per queste aziende: l'anticipo che un cliente può versare sarà limitato al 20 per cento del prezzo totale del viaggio. Ciò renderebbe le prenotazioni più facilmente cancellabili e poiché agenzie e grossisti spesso devono pagare in anticipo, i problemi si potrebbero moltiplicare. Il settore sta mettendo pressione alla Commissione europea ma, per il momento, sembra che la direttiva che sarà presentata a novembre non preveda alcuna modifica sotto questo aspetto.



Come segnala Preferente, le agenzie di viaggi europee chiedono invece una modifica, soprattutto per quanto riguarda i diritti dei viaggiatori in merito al risarcimento per ritardi o cancellazioni aeree. I dettaglianti infatti non accettano di dover restituire ai viaggiatori il risarcimento che le compagnie aeree trattengono o non pagano direttamente.

Ma la nuova regolamentazione messa a punto da Bruxelles continuerebbe a ignorare questioni cruciali come i rimborsi in caso di fallimento delle compagnie aeree o cancellazioni di voli.