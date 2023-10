Winter Valtur: il nuovo 'magalogue' entra nelle agenzie

14:04

Arriverà in agenzia all’inizio di novembre ed è già sfogliabile online ‘Winter Valtur’, il nuovo catalogo particolare fin dal formato A3, che lo rende simile a un magazine.

Frutto della visione creativa di Leftloft, il ‘magalogue’ (magazine e catalogo), come è stato definito da Valtur è un catalogo unico, a cominciare dal formato. Il risultato è un prodotto elegante, caratterizzato da un linguaggio visivo capace di toccare le corde emotive e di affascinare anche quelle più razionali. Parola chiave è Wanderlust: il desiderio di viaggiare, esplorare, andare oltre il perimetro consueto per conoscere ciò che non si è mai visto prima.



“Il punto di partenza di questo nuovo catalogo non è stato il desiderio di creare uno strumento promozionale bello e capace di stupire per la sua particolarità, ma l’ambizione di raccontare una nuova idea di turismo che guida ogni singola scelta di Valtur e del suo approccio alla progettazione della vacanza che, in primis, parte da un’apertura verso i territori in cui sono presenti le strutture e dalla costruzione di un dialogo con essi. In questo dialogo, che pensiamo sia la condizione imprescindibile per il turismo del futuro e per il futuro del turismo, i clienti e la distribuzione devono avere un ruolo di primo piano, attivo e partecipato” commenta Sara Prontera, marketing manager di Valtur.



Particolare anche la dimensione phygital che va oltre l’integrazione con contenuti online, abbracciando un approccio evocativo-ispirazionale mediante la creazione di playlist Spotify per sentire la vacanza, ascoltabili con la scansione degli Spotify Codes.



“Il tempo del tour operating che si richiude nei villaggi e dell’autoreferenzialità è finito. Anche nel modo di illustrare un prodotto. Per questo abbiamo immaginato una pubblicazione ariosa, immersiva. Con un ritmo che si fa specchio dei contenuti, operando una distinzione molto chiara tra le tre linee di prodotto e le strutture che ne fanno parte, cogliendone l’essenza”.



“L’accoglienza delle adv al primo sguardo della versione sfogliabile ci dà molta soddisfazione e non vediamo l’ora di avere i riscontri dopo l’arrivo in agenzia di quello che pensiamo essere uno strumento di grande efficacia anche dal punto di vista della vendita, con una call to action forte e incisiva per sviluppare il business della stagione invernale” fa eco Isabella Candelori, direttore commerciale.