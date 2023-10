07:30

Sbloccata la prima tranche dei 39 milioni destinati alle agenzie e ai tour operator colpiti dall’emergenza Covid. Il Ministero del Turismo ha pubblicato nelle scorse ore il Decreto di ammissione al contributo del 30 ottobre 2023 (prot. 27916/23) e gli elenchi delle aziende ammesse e non alla fruizione delle risorse destinate “al sostegno per la continuità aziendale e la tutela dei lavoratori delle adv e dei t.o. che abbiano subito una diminuzione media del fatturato e dei corrispettivi nell’anno 2021 di almeno il 30% rispetto alla media del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019”.

Le aziende ammesse senza riserva potranno ottenere subito il 50% dei contributi a loro destinati. Quelle ammesse con riserva o in attesa di accertamento istruttorio dovranno attendere la conclusione delle verifiche.



Riforma Mitur

Il tanto atteso via libera alla prima tranche dei sostegni arriva nelle ore successive all’ok definitivo da parte del Cdm alla riorganizzazione del Mitur. Il Dpcm - già approvato in via preliminare lo scorso agosto - prevede, tra le misure, il raddoppio dell’organico, con il passaggio da 150 a 324 funzionari; il potenziamento della squadra dei dirigenti; le nomine dei sottosegretari al Turismo e dei rispettivi team, nonché l’istituzione di un Osservatorio Nazionale sul Turismo.



Ecco i beneficiari

Le imprese beneficiarie con i rispettivi importi sono riportate nell’Allegato A (consultabile a questo link); quelle ammesse al contributo teorico e oggetto di approfondimento istruttorio sono segnalate nell’Allegato B (a questo link) e quelle ammesse con riserva senza determinazione del contributo spettante all’Allegato C (a questo link).



Le aziende non ammesse sono riportate invece nell’Allegato D (disponibile a questo link).



Il decreto è invece consultabile qui