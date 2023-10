Msc Orchestra nel Mediterraneo: ecco le tappe del nuovo itinerario

11:00

Salperà il prossimo 18 dicembre per un itinerario di sette notti nel Mediterraneo disponibile fino ad aprile 2024. Msc Crociere svela le nuove tappe dell’itinerario di Msc Orchestra, che avrebbe dovuto operare nel Mar Rosso ma che, vista la vicinanza di alcuni porti di scalo della nave a Israele, ha cambiato rotta.

La nave salperà tutti i lunedì dal porto di Cagliari alla volta di Civitavecchia e Livorno, dove farà tappa rispettivamente il martedì e il mercoledì per poi spostarsi in Francia, dove toccherà il porto di Marsiglia, e in Spagna a Valencia e Palma di Maiorca.

Msc Orchestra affiancherà Msc World Europa e Msc Fantasia nel Mediterraneo durante il periodo invernale. A queste navi si aggiungerà poi Msc Poesia per le crociere di Natale e Capodanno, con itinerari di 12 notti verso le Canarie.