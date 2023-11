Ncl apre le prenotazioni per la Norwegian Aqua, debutto previsto per l'aprile 2025

10:45

Sono aperte le prenotazioni per le crociere a bordo di Norwegian Aqua, prima nave della Prima Plus Class di Ncl, che debutterà sul mercato nell’aprile del 2025. La nuova ammiraglia effettuerà itinerari ai Caraibi



“La tradizione prosegue confermando la collaborazione con Fincantieri, che costruirà questa nuova generazione di navi della Prima Plus Class – spiega la compagnia in una nota -. Norwegian Aqua creerà nuovi standard e renderà disponibili nuove esperienze per gli ospiti, con un aumento complessivo del 10% circa in termini di dimensioni e capacità rispetto alle sue gemelle”.

Tra i plus della nave le prime montagne russe e scivolo d’acqua ibridi al mondo, l’Aqua Slidecoaster, un doppio scivolo con un ascensore magnetico che spinge gli avventurosi ospiti attraverso due diversi percorsi.