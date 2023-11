Royal Caribbean: estate 2025 nel segno dell'Alaska

14:18

L’estate 2025 di Anthem of the Seas sarà all’insegna dell’Alaska. La nave della flotta Royal Caribbean International si unirà alla programmazione di Quantum, Radiance e Serenade of the Seas portando alla scoperta dell’Ultima Frontiera.

Con il debutto di Anthem in Alaska, tra maggio e settembre 2025, la compagnia ha preparato un ventaglio di proposte di 7 notti che esploreranno molti dei ghiacciai, dei parchi, delle città della destinazione.

Le opzioni per scoprire l'Ultima Frontiera partono da Seattle, Vancouver o da Seward, in Alaska, e i soci della Crown & Anchor Society beneficiano di un accesso anticipato alla prenotazione delle nuove avventure sul sito web di Royal Caribbean.



I gruppi di amici e le famiglie possono scegliere tra vacanze che mettono in risalto la fauna, i paesaggi e le culture locali dell'Alaska, visitando destinazioni come Sitka, Skagway, Haines, Juneau, Ketchikan, il ghiacciaio Hubbard, solo per citarne alcune.

A bordo, gli ospiti di tutte le età potranno provare attrazioni come il simulatore di paracadutismo RipCord by iFly che sfida la gravità; la capsula panoramica in vetro North Star, sospesa nel vuoto con vista a 360 gradi; la parete da arrampicata; i simulatori di surf FlowRider.