Msc guarda anche alla costa Ovest degli Stati Uniti, trattative in Texas

14:38

Continua l’espansione di Msc Crociere negli Stati Uniti, sempre più punto di riferimento per la compagnia. E mentre prosegue la realizzazione del nuovo terminal a Miami, che dovrebbe essere inaugurato nel corso del prossimo anno, spunta l’ipotesi di un primo passo anche verso la costa Ovest degli States.

Secondo quanto riportato da Travelweekly, la società sarebbe in trattative con Galveston Wharves per salpare dal porto del Texas, e la linea non vede l'ora di stabilire una base lì, rendendolo il suo primo homeport degli Stati Uniti non sulla costa orientale. E qui potrebbe sorgere anche un altro terminal dedicato.



Intanto prosegue anche il presidio su New York, da dove Msc ha iniziato a effettuare crociere con Msc Meraviglia utilizzando come homeport il Brooklyn Cruise Terminal. E per spingere sulla promozione, oltre all’invito a bordo di numerose agenzie per fare conoscere il prodotto, la compagnia ha stretto una partnership con la squadra dell’Nba New York Knicks.