Royal Caribbean, Jason Liberty: “Risultati eccezionali”

11:42

Prezzi più elevati, situazione geopolitica, preoccupazioni dei consumatori per quanto riguarda l’economia non sembrano minare l’andamento delle prenotazioni del Gruppo Royal Caribbean. È quanto afferma Jason Liberty, presidente e amministratore delegato del gruppo, che in un’intervista riportata da Travelpulse mette a fuoco i principali obiettivi per il futuro.

“Nel corso del 2023, la domanda di crociere per i nostri tre marchi principali è stata eccezionale - ha affermato -. Questo ci ha permesso di aumentare i prezzi e di distribuire commissioni più alte. È una grande vittoria per tutti”.



I prezzi

Liberty ha aggiunto che il boom delle prenotazioni delle crociere ha permesso all'operatore crocieristico di ridurre il “divario di prezzo” tra le crociere e le vacanze a terra, più costose ma comparabili.

"La differenza tra i prezzi delle crociere e delle vacanze a terra era del 40-45% circa - ha affermato Liberty -. Abbiamo colmato parte di questo divario quest'anno, ma c'è ancora una differenza del 30-35% rispetto alle vacanze a terra”.

“Pensando ai prezzi in continuo aumento, i clienti guardano alle crociere come a una modalità di vacanza simile a quella delle vacanze a terra. Vedendo il divario di valore, finiscono così per preferire la crociera, acquistandola a prezzi più alti rispetto al passato ma comunque competitivi”.



I risultati

Intanto, Royal Caribbean inanella risultati record. Il terzo trimestre dell’anno finanziario si è chiuso con un load factor del 110% rispetto al 105% del secondo trimestre. Per il 2024, prezzi e load factor risultano in aumento in misura maggiore rispetto agli anni precedenti.

In dettaglio, i ricavi per giorno di crociera per passeggero sono aumentati del 17,6% su base annua, mentre la finestra di prenotazione ha continuato ad estendersi. Inoltre, i ricavi provenienti dagli itinerari in Nord America ed Europa hanno superato le aspettative, spinti da una forte domanda sotto data che si è tradotta in un aumento dell’occupazione, dei prezzi e dei ricavi a bordo.



A Perfect Day at Coco Cay

Liberty ha poi ricordato la centralità dell’esperienza di Perfect Day at Coco Cay, sull’isola privata alle Bahamas.

"Ci concentriamo sull'esperienza che i nostri clienti desiderano avere. Quest'anno Royal Caribbean aggiungerà Hideaway Beach, una sezione per soli adulti sull'isola. In generale, i consumatori potranno aspettarsi di trovare più navi che offrono scali al Perfect Day at Coco Cay nel 2024. Ecco perché continuiamo ad aggiungere sempre più attività sull’isola”.

L'amministratore delegato di Royal Caribbean ha infine ricordato l’impegno di Royal Caribbean nell’aiutare i cittadini statunitensi durante il conflitto in Israele. La Rhapsody of the Seas si trovava in navigazione nella regione e aveva cancellato i suoi itinerari il 13 ottobre per aiutare l’evacuazione.