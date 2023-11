Travel World Escape si rivolge alle agenzie con ‘Be Ambassador of Change’

12:19

Travel World Escape continua nell’impegno volto a promuovere il turismo sostenibile in Italia. Durante le settimane successive a TTG Travel Experience il t.o. ha consolidaro i contatti raccolti, fondamentali per costruire relazioni di collaborazione a lungo termine.

Il ceo di Twe, Cristina Laganà (nella foto), si sta attivamente rivolgendo alle agenzie di viaggi in Italia che dimostrano interesse nel comprendere il progetto legato al turismo sostenibile e agli ‘ambasciatori del cambiamento’. La manager sottolinea il crescente coinvolgimento delle agenzie più innovative e con un forte spirito imprenditoriale.



La sostenibilità deve diventare una parte intrinseca della mentalità delle persone, cogliendo anche l'ampia opportunità di business che essa offre. "Vuol dire uscire dalla propria comfort zone per sperimentare qualcosa di nuovo, consapevoli che è la direzione del futuro, quindi non un salto nel vuoto. È una vera occasione per innovare il settore delle agenzie di viaggi" afferma Cristina Laganà.



Le adesioni al programma 'Be Ambassador of Change' stanno già arrivando e le iscrizioni al progetto sono ora aperte. Twe invita ad approfondirne i contenuti alla pagina ambassador.travelworldescape.com e di non lasciarsi sfuggire l’occasione di entrare a far parte di una community inedita che condivide la medesima vision.



Inoltre Twe, in veste di tour operator, è aperto a collaborare sia con coloro che abbracciano pienamente il progetto, sia con chi si avventura per la prima volta nei viaggi sostenibili e rigenerativi, accogliendo con entusiasmo chiunque desideri esplorare questo nuovo mondo di viaggi.