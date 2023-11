La storica agenzia di viaggi Mamberto cambia sede: ecco dove trovarla

14:43

Una nuova sede per l’agenzia di viaggi Mamberto di Pietra Ligure. Attraverso una nota alla clientela, riportata da alcune testate locali, la famiglia Mamberto ha comunicato che dal 31 ottobre la storica adv si è spostata a Borgio Verezzi, in via Valle 78.

Pubblicità

Punto di riferimento per i viaggiatori del Savonese, l’agenzia ha aperto i battenti nel lontano 1961, in via Matteotti.



La nuova sede è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30.



Diversi anche i canali digitali per raggiungerla: è possibile scrivere al canale WhatsApp allo 377 0963758; inviare una e-amil a agenzia@mamberto.com; contattare il numero di telefono 019 615724; o visitare il nuovo sito mamberto.com.