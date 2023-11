Viaggi leisure in ripresa: le previsioni del Wtm Global Travel Report

09:21

Ai viaggi leisure non si rinuncia. È la priorità emersa dal Wtm Global Travel Report, presentato nella giornata di apertura del World Travel Market 2023 di Londra. Un elemento in più a favore dell’ottimismo.

Lo studio, infatti, rivela che è concreta la ripresa post-pandemia di questa tipologia di turismo: i viaggi leisure effettuati nel 2023 risultano inferiori soltanto di circa il 10% rispetto al 2019, ma il loro valore, in termini di dollari, consentirà di chiudere l’anno in territorio positivo rispetto alle performance pre-pandemia. E le prospettive sono altrettanto interessanti: nel 2024 - sottolinea il report - la domanda di viaggi leisure sarà forte, e si prevede che entro il 2033 la relativa spesa sarà più del doppio dei livelli del 2019. Un fattore trainante sarà il significativo aumento di famiglie, in Cina, India e Indonesia, in grado di permettersi viaggi internazionali.



Tra le destinazioni maggiormente in linea con un aumento a tre cifre del valore delle loro attività leisure inbound nel prossimo decennio ci sono Cuba, Svezia, Tunisia, Giordania e Tailandia. S. P.