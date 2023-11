Msc Crociere porta Msc World Europa a Palermo e celebra il raddoppio dei passeggeri

15:55

Msc Crociere alla fine del 2023 celebra il raddoppio dei propri passeggeri nel porto di Palermo. La compagnia di crociere registrerà infatti nel capoluogo siciliano, grazie al posizionamento di ben tre navi, un nuovo record di movimentazione dei passeggeri, pari a 468.000, più del doppio rispetto ai 207.000 turisti trasportati nel 2022 (+126%).

Nel 2024 i numeri segneranno un ulteriore incremento con 475.000 crocieristi, con oltre il 50% di quota di mercato, rispetto al 38% del 2022.



“Il porto di Palermo e l’intera Sicilia sono sempre più al centro della strategia di Msc Crociere, che nel 2023 ha registrato nell’isola un nuovo importante record di traffico- ha spiegato Beppe Lupelli, responsabile commerciale Msc Crociere per la Sicilia e la Puglia -. Il capoluogo e i suoi dintorni sono infatti tra le mete preferite dei nostri passeggeri nel Mar Mediterraneo, potendo contare su una grandissima e ineguagliabile varietà di bellezze artistiche e naturali. Per questo nel 2023 e nel 2024 abbiamo deciso di rafforzare ulteriormente la nostra presenza in Sicilia”.



Per celebrare l’evento Msc ha portato nel porto siciliano la sua nuova ammiraglia Msc World Europa, l’unità più grande mai costruita in Europa nonché la più avanzata al mondo dal punto di vista tecnologico e ambientale.



“Oggi raccontiamo una nuova puntata della collaborazione proficua tra la città, l’Autorità portuale e il mondo del mare – ha detto il sindaco di Palermo Roberto Lagalla nel corso della Maiden call su Msc World Europa -. Avere nel porto di Palermo questa grande ammiraglia per la prima volta, e che poi resterà per tutto l’inverno, è motivo di orgoglio, ma è la conseguenza di un lavoro organizzativo e gestionale che ha fatto della nostra stazione marittima un punto attrattivo che introduce alla città. Una città che stiamo cercando di migliorare conformemente allo sviluppo del porto e, a questo proposito, il porto e il suo waterfront saranno oggetto di ulteriori interventi congiunti da parte dell’amministrazione comunale e dell’Autorità portuale per dare nuove risposte ai cittadini e ai turisti”.