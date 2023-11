Msc Crociere potenzia l'offerta a bordo dedicata a giovani e teenager

10:07

Msc Crociere guarda al pubblico dei più giovani e lancia un nuovo programma ddedicato che verrà sviluppato sull’intera flotta in aggiunta a un video musicale dedicato a Ocean Cay Msc Marine Reserve.

“A partire dal 15 novembre 2023, il Young and Teens Club a bordo di tutte le navi di Msc Crociere avrà orari di apertura prolungati e otto ore di intrattenimento dal vivo giornaliero – spiega la compagnia in una nota -. Durante il giorno, gli ospiti di età compresa tra i 12 e i 17 anni avranno accesso alle loro strutture dedicate dotate delle più recenti console, giochi e tecnologia VR”.



"Ocean Cay: A cabin 12006 story", il video dedicato all’isola privata, è invece disponibile su YouTube e ha come protagonista la superstar dei social media Merrick Hanna, che ha 47 milioni di follower totali, insieme ai talenti di supporto americani Sophie Santella e Ralphy Perdomo e alla star italiana del web Sespo.