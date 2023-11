Celebrity Cruises rivela il nome della prossima nave: si chiamerà Xcel

12:23

Celebrity Cruises ha rivelato che la sua quinta nave della serie Edge si chiamerà Celebrity Xcel.

Con il lancio previsto nell’autunno 2024, Celebrity Xcel debutterà nei Caraibi, con itinerari di sette notti da Fort Lauderdale.

La nave, come riporta TTGMedia, farà scalo alle Bahamas, in Messico, alle isole Cayman, in Repubblica Dominicana, a St. Thomas e Sint Maarten. Le vendite delle crociere sono già cominciate.

Il nome è stato rivelato presso i cantieri Chantiers de l'Atlantique a Saint-Nazaire, in Francia, durante la cerimonia dello steel cutting.

Celebrity Xcel, come Celebrity Ascent che verrà lanciata il mese prossimo, presenterà un'area resort, The Retreat; ville a due piani con piscina e un giardino sul tetto ampliato.

Inoltre, a bordo ci sarà anche il Sunset Bar multipiano e un raffinato ristorante curato da Daniel Boulud.



Laura Hodges Bethge, presidente di Celebrity Cruises, ha dichiarato: “La serie Edge ha eliminato i preconcetti relativi alla crociera e sono entusiasta di annunciare il nostro prossimo passo con Celebrity Xcel. Fedele al suo nome, la nave proporrà esperienze completamente nuove, che riveleremo più avanti".