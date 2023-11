Amo il Mondo, al via la campagna promozionale 'A-More'

08:47

Amo il Mondo presenta una nuova campagna promozionale: ‘A-More’ ha come target gli agenti di viaggi e il consumatore finale, è attiva da novembre 2023 a gennaio 2024 e ha come obiettivo quello di stimolare la commercializzazione delle destinazioni Amo il Mondo attraverso l'emissione di buoni sconto del valore di 200 euro a prenotazione e di incentivare l’acquisizione di clienti da parte delle agenzie di viaggi.

“Confidiamo nel valore del nostro progetto e lavoriamo per ampliare e migliorare l’offerta, puntando sempre sulla qualità, con un’attenzione costante verso il prodotto che viene offerto ai nostri partner e clienti. Molte le novità e le destinazioni nella nuova programmazione 2024. Mete storiche come Oriente, Africa e Oceano Indiano, Stati Uniti, Australia e Oceano Pacifico si affiancano a grandi ritorni quali il Centro e Sud America e il Medio Oriente e ad importanti novità come il Giappone, a cui è dedicato un catalogo monografico” ha commentato Luigi Giussani, general manager di Amo il Mondo.



Le attività digital e i canali social contribuiranno a dare ulteriore visibilità alla campagna promozionale attraverso l’invio di dem dirette al cliente finale e alle agenzie di viaggi e tramite la pubblicazione di post e stories su Facebook e Instagram. Sul sito di Amo il Mondo è già disponibile il banner dedicato all’iniziativa e il buono sconto da scaricare e utilizzare per i prossimi viaggi.