di Amina D'Addario

08:35

Pubblicità

Anche la prenotazione su Booking può diventare una trappola. E non essere sufficiente per mettersi al riparo da appartamenti fantasma o richieste di pagamento provenienti da criminali informatici. A segnalarlo è Leandro Santini della storica Santini Viaggi di Fabriano.



“Negli ultimi mesi - racconta a TTG Italia - abbiamo prenotato su Booking diversi appartamenti e hotel che poi abbiamo scoperto non esistere affatto. In tutti i casi la piattaforma ci ha rimborsato, il problema, però, è che non siamo mai stati riprotetti: noi abbiamo perso tempo, mentre i nostri clienti hanno dovuto sborsare cifre superiori per sistemazioni analoghe. Forse ci vorrebbe una verifica più accurata prima di inserire le strutture nel sistema”.



Risalgono invece a martedì scorso due richieste di pagamento fake per strutture alberghiere già prenotate attraverso la piattaforma. “Le comunicazioni - spiega Santini - erano all’apparenza credibili. A insospettirci è stato però il link alla fine della mail per il pagamento immediato. Abbiamo contattato le strutture, che in entrambi i casi ci hanno detto di essere all'oscuro di tutto perché i sistemi di prenotazione erano stati oggetto di un vero e proprio hackeraggio”.