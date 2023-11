Alpitour World: Ginés Martínez è il nuovo vicepresidente alleanze globali

11:02

Ginés Martínez è stato nominato vicepresidente delle alleanze globali e degli affari internazionali di Alpitour World, società madre di Jumbo Tours. Con la sua nomina, il gruppo, che è nel pieno del processo di vendita, mira a rafforzare il proprio ruolo a livello internazionale, oltre che a sviluppare nuove alleanze e collaborazioni con i principali attori dell'industria del turismo.

Come riporta Preferente, Gabriele Burgio, presidente e amministratore delegato di Alpitour World, spiega che “il futuro passa dalla ricerca di sinergie e ambiti di collaborazione che rafforzino il valore strategico e il ruolo che il nostro gruppo ricopre dentro e fuori l’Italia”.



“In questo modo – prosegue il manager -, la nostra crescita implica il rafforzamento delle relazioni con i nostri partner internazionali, nonché la stretta collaborazione con i governi delle destinazioni attuali e future. Siamo convinti che Ginés Martínez contribuirà al raggiungimento di questi obiettivi”.



Martínez assume questa responsabilità all’interno del gruppo in cui lavora da 18 anni alla guida di Jumbo Tours, società di cui è amministratore delegato dal 2017. Come sottolinea il manager, “si tratta di un ruolo nuovo all’interno del nostro gruppo , e lo assumo con grande entusiasmo, conscio della responsabilità di rappresentare istituzionalmente una realtà rilevante come Alpitour World”.