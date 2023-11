Disneyland Paris in tour, dal 20 novembre il roadshow per le agenzie

15:54

Ripartono gli appuntamenti con le agenzie di Disneyland Paris. Il 20 novembre prenderà il via da Brescia il ‘Supercalifragilistichespirali Tour’, nona edizione del roadshow nazionale del parco tematico.

Dodici le tappe previste quest’anno, che per la prima volta toccheranno anche Verona, Taranto e la Calabria.



Gli appuntamenti

Dopo la prima data a Brescia, gli altri eventi formativi sono programmati per il 21 novembre a Torino, il 30 a Genova, il 4 dicembre a Bologna, il 5 a Verona e il 12 dicembre a Firenze. Si riprenderà poi il 16 gennaio a Catania e il 17 a Catanzaro; il 23 e 24 rispettivamente a Taranto e Napoli; e il 29 a Roma. Grande chiusura il 31 gennaio a Milano, presso la sede della The Walt Disney Company Italia.



Durante gli appuntamenti, il team di Disneyland Paris Italia incontrerà gli adv, che saranno messi alla prova con un format di intrattenimento originale e coinvolgente; e saranno chiamati a mostrare le proprie conoscenze sulla destinazione in maniera divertente ed interattiva.



La partecipazione al roadshow è disponibile solo su invito digitale e si rivolge a tutte le agenzie codificate e agli iscritti a Disney Stars (apertura delle iscrizioni circa due settimane prima della data dell’evento). Le attività si svolgeranno in serata.