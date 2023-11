08:03

Slitta di nuovo il termine ultimo per presentare le domande di accesso ai contributi per i danni subiti a causa delle alluvioni. Le imprese colpite dalle inondazioni che si sono verificate a partire dal 1° maggio 2023 hanno ora tempo fino alle 12 di lunedì 13 novembre per inviare le istanze.

Il decreto alluvioni - varato dal Ministero del Turismo di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze - mette a disposizione complessivamente 10 milioni di euro per sanare le conseguenze economiche negative subite dagli operatori economici aventi sede nei territori alluvionati (Emilia Romagna, Toscana e Marche) per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.



L’Avviso recante la proroga dei termini per le domande è disponibile sul sito del Ministero del Turismo, alla pagina Criteri e modalità della sezione Amministrazione Trasparente.