Fto al Summit internazionale delle agenzie: “Qui per fare networking”

14:43

C’è anche Fto al settimo Summit internazionale delle associazioni delle agenzie di viaggi, in corso a Granada. La Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio è l’unica sigla italiana che ha preso parte alla manifestazione, che si chiude oggi.

Organizzato dalla Ceav-Confederación española de agencias de viajes, l’evento ha visto la partecipazione di oltre 150 professionisti provenienti da tutto il mondo per discutere del rilancio mondiale del turismo, dei rischi geopolitici attuali, delle nuove tendenze di consumo e delle strategie da mettere in campo per assicurare agli utenti la migliore offerta in termini di qualità e sostenibilità.



Per Fto è presente il direttore nazionale, Gabriele Milani, che ha dichiarato: “Fare networking è decisivo nell’intento di condividere problemi e cogliere opportunità. L’agente di viaggi - ha aggiunto - è un professionista riconosciuto dal cliente e le associazioni, a loro volta, hanno una importante funzione di dialogo con le istituzioni e di sostegno ai membri nello sviluppo del business. Dunque, la collaborazione con le altre sigle e con tutti gli attori della filiera è cruciale per conoscere le best practice internazionali e per affrontare nodi e scenari che sono sempre più condivisi”.



“Siamo onorati che Fto abbia presenziato al nostro evento – ha commentato il presidente Ceav, Carlos Garrido – testimoniando la proficua cooperazione che lega da anni le nostre associazioni. L'Italia è un paese leader nel turismo come la Spagna. Le sfide da fronteggiare sono comuni e siamo felici di affrontarle lavorando insieme”.



Nella foto da sinistra: Carlos Garrido, Eva Blasco - vicepresidente Ceav - e Gabriele Milani.