Kibo, i biglietti della mostra su Banksy a chi prenota una vacanza

14:22

Kibo lancia una nuova promozione per chi prenota una vacanza in questo periodo. L’operatore biellese prende spunto da ‘Banksy, Jago, TvBoy e altre storie controcorrente', la mostra in programma fino al primo aprile 2024 a Biella nelle due sedi di Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero.

Prenotando con Kibo si riceve in omaggio il biglietto di ingresso alla mostra. L’omaggio è riservato sia ai viaggiatori sia agli agenti, nell’ambito di una serie di promozioni locali legate a K-Italy, e si inserisce in un progetto di valorizzazione culturale del territorio.



Il tema della mostra è la narrazione della contemporaneità, colta nella sua essenza contraddittoria, da diversi artisti accomunati da una grande intensità di percezione e capacità di comunicazione. Novanta opere per una mostra multitematica, dove gli artisti, da Jago a TvBoy, da Liu Bolin a David LaChapelle, da Takashi Murakami a Mr. Brainwash, da Banksy a Obey e molti altri ancora, hanno saputo trasformare l’arte pubblica e sociale in un messaggio accessibile, diretto e di denuncia, che arriva immediatamente a chi osserva le opere. Un percorso espositivo che è un viaggio negli avvenimenti recenti della nostra storia, visti dalla prospettiva degli artisti e tradotti in opere che colpiscono l’emotività.