Gruppo Nicolaus: Alessandro Mella a capo del team risorse umane

13:14

Alessandro Arborio Mella (nella foto) entra nel gruppo Nicolaus Valtur in qualità di direttore risorse umane.

Negli ultimi 15 anni Mella ha ricoperto differenti ruoli manageriali in Accor, dove è arrivato a rivestire la posizione di vice president human resources per Italia, Grecia, Israele e Malta.

In evidenza anche il ruolo di membro del collegio dei Probiviri di Aica e la presidenza, svolta nel recente passato, dell’Ente Bilaterale del Turismo di Milano.

“Con orgoglio comunichiamo l’ingresso nel nostro Gruppo di Alessandro Arborio Mella. Le risorse umane sono da sempre l’elemento chiave che ci permette di far crescere la cultura aziendale e di esprimere una progettualità innovativa in ognuno degli ambiti in cui siamo operativi. Con una figura di questa caratura ed esperienza nel ruolo di direttore delle risorse umane aggiungiamo un tassello fondamentale alla strategia per un nuovo corso e nuovi obiettivi” commenta Giuseppe Pagliara, ceo di Nicolaus.



“Sono felice di questo nuovo capitolo professionale e orgoglioso di essere alla guida del team hr in un'azienda come il Gruppo Nicolaus, inclusiva e orientata alla valorizzazione delle singole competenze in un’ottica corale, che vede ogni risorsa come un elemento imprescindibile per la creazione di un nuovo paradigma lavorativo in ambito turistico incentrato sulla persona. La sfida ambiziosa è proprio quella di descrivere un orizzonte inedito in questo settore anche attraverso la capacità di attrarre nuove risorse umane qualificate e di consolidare quelle già operative. La raccolgo con entusiasmo e non vedo l’ora di esserne fattivamente parte” aggiunge Alessandro Arborio Mella.