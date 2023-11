Euphemia, la prima convention si chiama Bellissima

13:43

È stata battezzata ‘Bellissima Euphemia’ la prima convention dedicata ai consulenti di viaggio Lab Travel che si è tenuta lo scorso fine settimana a Cuneo, casa madre dell’azienda.

Coinvolti 130 Personal Voyager e 18 partner tra tour operator, compagnie di crociere, assicurazioni viaggi e fornitori ancillari, per un totale di 2.340 incontri professionali individuali.



“Abbiamo investito in questo evento con l’obiettivo di mettere al centro dell’attenzione i Personal Voyager e le loro esigenze – dice l’a.d. di Euphemia Michele Zucchi -. Abbiamo quindi dedicato tutta la prima parte della convention agli incontri individuali tra gli agenti di viaggi e i nostri principali fornitori e siamo molto soddisfatti del risultato: un vero e proprio incubatore di idee, proposte e nuovi progetti, che i Personal Voyager possono sviluppare direttamente con i partner”.



Euphemia nei primi 10 mesi del 2023 ha movimentato più di 50.000 passeggeri, potendo contare su una rete di 150 Personal Voyager e 53 filiali sul territorio nazionale. La prima parte dell’anno si è chiusa con un fatturato in crescita del 52% sul 2022 e la previsione è di raggiungere quota 60 milioni di euro entro il fine anno, grazie anche al processo di consolidamento condotto negli ultimi 12 mesi, che si è tradotto nell’ingresso di 18 nuovi Personal Voyager e nell’apertura delle filiali di Modena, Piacenza, Genova Nervi, Trecate e Castellaneta.



“Bellissima Euphemia vuole essere un attestato di stima e fiducia rivolto a tutti coloro che hanno creduto in noi: fiducia che cerchiamo di ripagare assicurando ad ogni consulente un approccio unico e personalizzato, affinché possa esprimere al meglio la sua professionalità” conclude Ezio Barroero, presidente Lab Travel.