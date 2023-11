09:21

Altre due nuove navi ‘World Class’ sono state commissionate da Msc Crociere a Chantiers de l’Atlantique. Nei cantieri du St Nazaire verranno dunque costruite le ‘parenti’ della Msc World Europa e Msc World America.

Le due nuove navi - al momento denominate World Class 3 e 4 - saranno alimentato a gas naturale liquefatto (Gnl) e saranno predisposte per l’utilizzo di una gamma di carburanti alternativi. Saranno, inoltre, dotate di motori di nuova generazione.



Le consegne sono previste per il 2026 e il 2027. L’accordo tra Msc e Chantiers de l’Atlantique prevede poi l’opzione per una quinta nave. “Stiamo costruendo alcune delle navi più avanzate al mondo - ha detto Pierfrancesco Vago, executive chairman di Msc Crociere -. Ci impegniamo a investire nelle tecnologie ambientali del futuro per renderle velocemente disponibili, onde assicurare il continuo progresso del nostro percorso di decarbonizzazione finalizzato a raggiungere le zero emissioni nette di gas serra entro il 2050”. M.T.