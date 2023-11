'In bici a pelo d'acqua': domani il webinar con le guide specializzate

11:52

Turismo slow, pedalando lungo corsi d’acqua che da millenni garantiscono la vita di città e paesi: si svolgerà domani alle 11 il webinar ‘In bici a pelo d’acqua’, organizzato dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte in collaborazione con TTG Italia.

La proposta formativa, gratuita e riservata agli addetti di settore, si avvale del supporto della guida per consulenti di viaggio, già scaricabile a questo link, e vedrà coinvolti vari attori del territorio, incluse le guide specializzate che daranno informazioni molto pratiche sulla destinazione.



Quattro nuovi tracciati per il cicloturismo, tutti al di fuori dei circuiti classici, consentono di scoprire il volto autentico delle regioni di Rodano, Toce, Ticino e Sesia, ma anche le aree intorno a lago Maggiore, lago di Mergozzo e lago d’Orta, nonché la fitta rete di canali che da secoli garantiscono la vita in risaia.



L’obiettivo è quello di ampliare le proposte da offrire in agenzia con nuovi itinerari per biker ed e-biker di ogni categoria ed età interessati a sperimentare l’emozione di una pedalata a pelo d’acqua. 270 chilometri di ciclovie realizzate nel rispetto più totale dell’ambiente.

Per partecipare al webinar gratuito è sufficiente iscriversi a questo link.