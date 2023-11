Civitatis-CartOrange: al via la partnership

12:43

Nuova partnership fra Civitatis e CartOrange. L'accordo segna un passo importante nell'industria del turismo e permetterà ai consulenti di viaggio di CartOrange di arricchire i viaggi dei clienti grazie alle oltre 85mila 300 proposte di Civitatis in tutto il mondo.



“La personalizzazione è un tratto distintivo condiviso tra le due aziende - afferma Veronica de Iscar, chief b2b sales officer di Civitatis -. Da un lato, Civitatis è una vera e propria fucina di esperienze di qualità in più di 3mila 700 destinazioni nel mondo, mentre dall'altro, CartOrange si avvale dei suoi consulenti qualificati per creare itinerari unici. La partnership è una fusione di competenze e passioni e siamo entusiasti di questo accordo”.



“La creazione di proposte inclusive ed esperienziali rappresenta uno dei principali valori di CartOrange e, grazie all’accordo con Civitatis, siamo certi che riusciremo a soddisfare sempre meglio i bisogni dei nostri clienti con soluzioni autentiche e con la qualità e l’assistenza necessari per garantire viaggi memorabili” aggiunge Claudio Asborno, head of tour operator di CartOrange.