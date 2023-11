Eu Wemed Natour, c'è ancora tempo per aderire al programma Ue per il turismo sostenibile

08:47

Sono già 175 le imprese internazionali che hanno aderito al progetto europeo Eu Wemed Natour. L’iniziativa dell’Ue che vede il coinvolgimento dell’Enit e si rivolge alle pmi del turismo, sta riscuotendo successo. E c’è ancora tempo per entrare a farne parte, accedendo a questo portale.

Le pmi che entreranno nel network potranno partecipare a un programma di formazione costituito da sei moduli, che fornirà alle aziende conoscenze e strumenti per integrare pratiche ambientali sostenibili nelle loro attività turistiche, nonché per migliorare la propria presenza online e avvicinare nuovo pubblico.



L’obiettivo è quello di sviluppare pacchetti turistici sostenibili su misura per gruppi scolastici nazionali e internazionali divisi in tre distinte fasce d'età (6-10 anni, 11-13 anni e 14-16 anni). Questi pacchetti green, con particolare attenzione alle giovani generazioni, puntano ad aumentare l'attrattiva delle destinazioni costiere e marine nei paesi che partecipano al progetto: Italia, Mauritania, Portogallo e Spagna.