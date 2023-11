Human Company verso una stagione da record: ricavi a più 19% nel 2023

09:46

La vacanza open air non perde smalto. La conferma arriva da Valentina Fioravanti (nella foto), chief marketing officer di Human Company.

“Il 2023 si conferma un’annata molto importante per noi in termini di risultati, perché - spiega Fioravanti - chiuderemo con il 19% in più di ricavi rispetto al 2022 e con oltre 4 milioni di presenze, il 9% in più rispetto allo scorso anno. Dopo la parentesi del Covid è inoltre tornata ad aumentare la lunghezza del soggiorno con i village e i camping in town che registrano rispettivamente incrementi del 28 e 10%”.



Un successo giustificato, secondo Fioravanti, dalla strategia del gruppo toscano, impegnato fortemente ad arricchire il catalogo delle esperienze da sperimentare in loco: “Investiamo molto sugli alloggi, ma ancora di più sui servizi, sempre più a misura di ospite e in grado di raccontare il territorio. L’offerta food and beverage è stata ad esempio ridisegnata stringendo delle sinergie con i partner locali, mentre, mentre la parte delle attività è stata arricchita con laboratori artigianali”. A.D.A.