Anna Kofoed nuovo ceo of travel di Allianz Partners

Sarà Anna Kofoed il nuovo ceo of travel del Gruppo Allianz Partners. Si tratta di una manager di lungo corso nel turismo con una crescita ottenuta in vari ruoli in Amadeus, dove è arrivata a ricoprire la carica di executive vice president for Emea Travel Sellers.

Kofoed succede nel ruolo a Damien Ladous, a capo sia della linea di business viaggi dal 2021 che della funzione finanziaria del gruppo come cfo dall’inizio del 2023. Ora si concentrerà sul ruolo di cfo del gruppo e continuerà a far parte del board of management.



“Kofoed ha una vasta esperienza nel settore travel – ha sottolineato Tomas Kunzmann, ceo del gruppo - e, combinata con la sua competenza tecnologica, sarà preziosa nell’aiutare Allianz Partners a raggiungere le sue ambizioni di crescita, a sviluppare la sua piattaforma di ecosistema di viaggi e a diventare il leader digitale e compagno di viaggio che vuole essere”.