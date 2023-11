edreams ODIGEO, il programma Prime fa impennare la redditività

12:00

Un periodo positivo per eDreams ODIGEO. La società ha pubblicato oggi i risultati per il primo semestre dell’esercizio 2024, chiuso al 30 settembre 2023, che vedono crescere considerevolmente la redditività.

L’Ebitda di cassa ha registrato una crescita dell’84% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (a quota 63,5 milioni di euro rispetto ai 34,5 milioni del primo semestre dell'esercizio 2023), trainato principalmente dalla performance della piattaforma di abbonamento Prime, che, precisa l’azienda in una nota, “è diventato il principale motore degli utili e dei ricavi del Gruppo”



Il margine Ebitda di cassa è migliorato di 9 punti percentuali rispetto al ’23 e si attesta a 180 milioni di euro.



Il Cash Revenue Margin ha raggiunto i 354,4 milioni di euro, con un incremento del 12%. Il margine dei ricavi è cresciuto del 13%, raggiungendo i 327,0 milioni di euro nel primo semestre.



Il Profitto marginale di cassa è salito del 46% a 108,9 milioni e il margine ha registrato un incremento di 9 punti percentuali dal 1° trimestre dell'esercizio 2023.



Prime

Il modello Prime si rivela di successo con oltre 5 milioni di iscritti nel 2° trimestre dell'esercizio 2024, raggiungendo i 5,1 milioni di abbonati.



"Siamo soddisfatti della nostra sovraperformance - commenta Dana Dunne, ceo di eDreams ODIGEO -. La nostra transizione strategica verso un'attività basata sugli abbonamenti continua a generare risultati, in particolare aumentando la redditività e migliorando la prevedibilità. Con una base di abbonati in rapida crescita, impegnati e altamente soddisfatti che prenotano molto più spesso dei non abbonati e un flusso costante di ricavi ricorrenti, la nostra attività non è mai stata più solida e promettente".



"Il nostro modello - continua - ha dimostrato la sua resilienza, differenziandoci chiaramente da altri marchi di viaggio e posizionandoci in prima fila per un'ulteriore crescita. Non solo abbiamo fiducia nella nostra capacità di raggiungere o persino superare gli obiettivi che ci siamo prefissati per il 2025, ma siamo anche entusiasti del forte potenziale di crescita fondante che prevediamo di estendere ben oltre il 2025".