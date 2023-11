Richetta, American Express: “Trasferte aziendali in aumento del 70%”

12:55

American Express fa il punto sulla ripresa del business travel. “In American Express, i viaggi sono una parte fondamentale dei nostri servizi e del nostro patrimonio - conferma Simone Richetta (nella foto), director sme & large acquisition di American Express Italia -. Abbiamo rilanciato il nostro impegno a sostegno del business travel, la cui ripresa è iniziata nel 2022, e che abbiamo visto rafforzarsi quest’anno. Secondo quanto emerge dalla nostra ricerca con Diciottofebbraio, il volume delle trasferte, sia domestiche che internazionali, è aumentato del 70% rispetto allo scorso anno e il 63% degli intervistati guarda al futuro del business travel con ottimismo e dichiara che si ritornerà a breve su livelli pre-pandemici, superandoli nel medio termine".

Questo trend positivo "proseguirà per tutto il 2023 e oltre, e sarà caratterizzato dal crescente impatto di alcuni elementi centrali nel futuro del business travel, tra cui la digitalizzazione, il duty of care, il bleisure, la sostenibilità e l’analisi dei dati”.



Tutti questi dati ci confermano che la ripresa del business travel è un "segnale positivo per l'economia globale e italiana, ma anche un'opportunità per le aziende di continuare a investire in tecnologie avanzate per garantire la sicurezza dei propri dipendenti in viaggio, oltre che per offrire servizi personalizzati e migliorare l'esperienza di viaggio. Come American Express, siamo impegnati a sostenere il percorso di digitalizzazione che stanno affrontando le imprese italiane e a offrire soluzioni per digitalizzare le diverse fasi dei pagamenti, permettendo non solo una riduzione dei costi, ma una maggior efficienza nelle tempistiche e una migliore gestione delle spese”. I. C.