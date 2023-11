Affitti brevi, la startup Ruralis partecipa a Bravo Innovation Hub

15:55

Il suo obiettivo è consentire ai proprietari di strutture in zone rurali di concentrarsi sull’ospitalità e di incrementare il loro reddito da affitti brevi tramite una gestione semplificata delle prenotazioni, con supporto multilingue, e promuovendo uno sviluppo sociale ed economico delle aree interne.

Pubblicità

Stiamo parlando di Ruralis, la startup fondata da Nicolas Verderosa che è stata selezionata per partecipare a Bravo Innovation Hub, il programma di Invitalia e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy ideato per accelerare la crescita delle startup sul territorio nazionale, che si sta svolgendo a Brindisi.



A conclusione del percorso di accelerazione il Demo Day del 28 novembre a Brindisi, durante il quale la startup si presenterà a una platea di investitori.



Il percorso

Bravo Innovation Hub offre alle startup selezionate un grant ‘equity free’ di 20mila euro e un percorso di accelerazione di 12 settimane gestito da LVenture Group, The Qube Incubator e Cetma all’interno di Palazzo Guerrieri a Brindisi. Grazie al programma la startup sta lavorando per affinare la strategia digitale, ottimizzare i servizi offerti, potenziare il modello di business e creare nuove partnership strategiche. A oggi il team di Ruralis ha gestito più di 100 immobili, con 10mila turisti dal 2020, provenienti da oltre 25 nazioni.