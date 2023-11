08:03

Un accordo di comarketing innovativo per il mondo del turismo è quello lanciato da Ruta40 con La Martina, noto brand di abbigliamento sportivo. “Abbiamo lanciato un’intesa nel nome dell’Argentina” racconta Roberto Pasqua di Bisceglie, co-founder e ceo di Ruta40.

Il progetto prevede che i clienti La Martina trovino, nello store di Milano e da febbraio prossimo sul sito della griffe, i viaggi verso l’Argentina firmati Ruta40.



“Nello store di Milano, nel corso del 2024, sono previsti anche una serie di eventi dedicati ai clienti nel corso dei quali racconteremo la nostra Argentina e le possibilità di scoperta del Paese che offriamo” continua Pasqua di Bisceglie. Non solo: La Martina ha lanciato una linea di capi di abbigliamento che si chiama proprio Ruta40.



La comune passione per il paese latino americano arriva da un lato dalla programmazione storica del tour operator e, dal lato La Martina, dal Paese di nascita del brand. Il titolare della linea di abbigliamento è, infatti, argentino, e all’interno del nuovo shop milanese è presente anche un bistrò dove degustare prodotti e gusti tipici del Paese.



“Non solo – prosegue Pasqua di Bisceglie -. Nel prossimo futuro abbiamo in programma una o più partenze speciali per l’Argentina riservate ai clienti La Martina, una sorta di ‘limited edition’”. Un prodotto, quello ‘riservato’, che è ritagliato su misura per i clienti di entrambi i brand, che vedono nell’esclusività delle proposte sia di abbigliamento sia di viaggio un plus irrinunciabile. C. P.