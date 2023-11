Mosaico, in distribuzione nelle agenzie il calendario 2024 dedicato all’Indonesia

08:00

Come di consueto è in arrivo nelle agenzie di viaggi il calendario Mosaico 2024. Una lunga tradizione quella del t.o., iniziata nel 1990, "due anni dopo - precisa l'operatore - l'inizio della nostra attività". E che si è fermata solo durante le stagioni del Covid.

"Solo la pandemia ci ha costretti a fermarci saltando quindi le edizioni del 2021 e del 2022, ma nel 2023 abbiamo ripreso la sua produzione dedicandolo proprio alla ripartenza - spiega il t.o. in una nota -. Proseguiamo ora con l’anno del consolidamento, dedicando il calendario 2024 interamente all’Indonesia, ‘scrigno di civiltà antiche immerse nella natura più affascinante’, come riconoscimento dell’ottimo lavoro fatto nel corso 2023".



Un appuntamento, quello del calendario, che celebra il legame con la distribuzione. "Sappiamo che molte agenzie aspettano con impazienza il calendario e alcune, ci dicono, li conservano gelosamente da lunga data. Stiamo quindi pensando di riconoscere con un premio quelle agenzie che dimostreranno di possedere effettivamente tutte le passate edizioni fin dal primo anno".