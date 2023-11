Tip, bilancio positivo: “Notevole contributo di Alpitour”

11:39

Il cda di Tip ha approvato il resoconto intermedio di gestione consolidato al 30 settembre 2023. I primi nove mesi del 2023 indicano un utile consolidato pro forma di 73,6 milioni e un patrimonio netto che raggiunge gli 1,29 miliardi.

Le plusvalenze del periodo sono relative ad alcune cessioni, tra cui quella relativa ad una quota di circa un terzo della partecipazione in Azimut/Benetti, ad un alleggerimento dell’investimento in Prysmian ed alle cessioni di azioni Fagerhult e Ferrari.

Nella relazione di bilancio, si rileva che “un notevole contributo viene poi da Alpitour, gruppo in forte crescita, che nel periodo ha consuntivato, per la prima volta nella sua storia, un primo semestre positivo a livello di Ebitda e ha proseguito nel terzo trimestre (chiusosi a luglio) con ottime performance".



"I risultati economici raggiunti sino a luglio da Alpitour - prosegue la nota - e gli ottimi dati preconsuntivi, inclusivi del periodo estivo, del quarto trimestre (chiuso al 30 ottobre e quindi non incluso nei risultati al 30 settembre di Tip) sono tali da consentire sia la previsione di un risultato estremamente positivo per l’esercizio in corso, sia una conferma della modifica strutturale, in positivo, grazie anche agli ingenti investimenti effettuati nel triennio precedente, oltre che al trend mondiale del turismo, sui suoi conti economici”.



Fra gli eventi successivi al 30 settembre 2023, Tip ricorda inoltre il mandato conferito a Goldman Sachs Bank Europe di avviare un processo esplorativo per la valorizzazione delle proprie quote.

Il processo si articolerà in successive fasi una volta valutato il livello di interesse che sarà riscontrato.