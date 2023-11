Villaggi Bravo e House of Talent, torna la collaborazione per i teenager nell’estate 2024

14:21

Torna la collaborazione fra House of Talent, la crew italiana di influencer da 6 milioni di follower e Bravo, il brand di villaggi di Alpitour World.

Tra i progetti più importanti della partnership per l’estate 2024, che vedrà il coinvolgimento degli ospiti più giovani ci sarà ancora la Bravo Special Academy House of Talent, workshop multi-tematico grazie al quale i ragazzi potranno coltivare passioni e talenti anche in vacanza con numerose e coinvolgenti attività (TV, TikTok, fotografia, radio, murales).



Le Academy saranno attivate nei villaggi Bravo Baia di Tindari, Bravo Alimini, Bravo Budoni, Bravo Caesar Bay Resort, Bravo Gemma Beach Resort, Bravo Nubian Resort, Bravo Yadis all’interno dei quali saranno allestite delle nuove aree B.Free e lo young club di Bravo per i teenager dai 14 anni in su. Inoltre, nel corso dell’estate i villaggi selezionati ospiteranno per una settimana gli influencer della crew di House of Talent che parteciperanno alle attività del B.Free dando visibilità alle strutture sui propri canali sociali.



“La continuazione della partnership con House of Talent, realtà con la quale condividiamo gli stessi valori, ci rende molto orgogliosi e soddisfatti – dice Cecilia Ferraresi, Bravo marketing manager -. Coinvolgeremo migliaia di teenager facendoli sentire parte di una vera e propria famiglia, aiutandoli a coltivare le loro passioni e a far emergere i loro migliori talenti”.



Per dare ulteriore visibilità a questo progetto e al brand Bravo, la partnership vedrà confermata l’attività di influencer marketing pre-estiva: i talent della crew di House of Talent partiranno già in primavera per un villaggio Bravo.



“Felici e onorati di annunciare la terza stagione della nostra partnership con i Villaggi Bravo – dice Matteo Altieri, fondatore di House of Talent -. L'ampliamento delle club house firmate House Of Talent è una grande soddisfazione”.



Infine, grazie a questa collaborazione, durante l’estate 2024 in tutti i villaggi Bravo nel mondo saranno presenti due nuovi laboratori firmati House of Talent con una serie di appuntamenti per insegnare ai teenager i trucchi per realizzare i contenuti TikTok più di tendenza e per approfondire la conoscenza del mondo della radio, creando insieme un format radiofonico gestito dai ragazzi.