All Stars of the Sea: ecco tutti i premiati da Msc Crociere

12:09

Anche quest'anno torna puntuale 'All Stars of the Sea', il tradizionale appuntamento di Msc Crociere dedicato alle agenzie di viaggi che meglio hanno performato durante l’anno in corso.

Pubblicità

Quest’anno la kermesse ha avuto luogo a bordo di Msc Seaview, protagonista di uno speciale itinerario con partenza da Genova e arrivo a Barcellona. All’evento hanno preso parte circa 600 agenzie di viaggi provenienti da tutta Italia.



“L’edizione 2023 del nostro consueto All Stars of the Sea assume un significato speciale perché celebra un anno record non solo per Msc Crociere, ma per tutto il settore delle crociere, che si conferma tra le soluzioni di viaggio preferite dagli italiani - ha spiegato il managing director di Msc Crociere, Leonardo Massa -. In questo contesto le agenzie di viaggio sono il valore aggiunto, perché sanno interpretare i reali bisogni delle famiglie e di tutti coloro che scelgono di trascorrere la propria vacanza a bordo delle nostre navi”.



Momento clou dell'evento, la sezione dedicata agli awards, con la premiazione degli agenti di viaggi che hanno ottenuto i migliori risultati nel corso del 2023.

Ecco di seguito l'elenco completo delle adv premiate, divise per categorie:



Tour operator

Idee per Viaggiare

Naar

Going



Network

Gattinoni Group



Social media

Cruise Topic

Crociere Gratis

Una Vita Viaggiando



Online travel agency

Cruiseline

Crocierissime

Logitravel



Nuovi crocieristi

I Viaggi del Principe

Agm

Borsa Viaggi



Advance booking

Panama Viaggi

3A Tours

Le Crociere.net



Fly&Cruise Medio

Abaco Viaggi

Sciamanin

Le Chateau



Fly&Cruise lungo

Volare Together

Riuvacanze

Vivere e Viaggiare Taranto



Nuove sfide (Nyc)

Offerte-Crociere

Mister White

Happy Voyage



Grand voyages

Fersina

Viaggike

No Problem



Yacht Club

Mgm (Nord)

Punto nel Mondo (Centro)

Zampino Viaggi (Sud)



World Cruise

Dream & Travel

Viaggiare con Averno

Ticketcrociere



Iniziative speciali

Listrop Viaggi (Nord)

Ali e Sof Viaggi (Centro)

Iniziativa Viaggi (Sud)



Performance

Crociere Più

Promesse Viaggi

Bluvacanze Barletta



Gruppi

Pachamama (Nord)

Montesacro Viaggi (Centro)

Safira Viaggi (Sud)



Individuali

Erebus (Nord)

Criluma (Centro)

Zuccalà Travel (Sud)



Best Producer

Vivere e Viaggiare Pisa (Nord)

Spaceland(Centro)

Groupintown (Sud)