Idee per Viaggiare lancia la nuova campagna out of home

13:58

Una campagna per colorare di desideri le città italiane è quella lanciata da Idee Per Viaggiare, che ha realizzato la personalizzazione di 154 mezzi fra tram e autobus per stimolare le prenotazioni.

A Milano, Roma, Torino, Bologna, Napoli, Verona, Bari e Brescia i potenziali turisti, bloccati nel traffico, si troveranno davanti immagini evocative delle destinazioni proposte dall’operatore mentre negli aeroporti di Linate e Fiumicino campeggiano 4 maxi affissioni con approccio phygital, dove i QR code aprono le proposte presentate, rivelando i dettagli concreti ai potenziali consumatori.



“Ci siamo divertiti nel dare vita a questo progetto condiviso che ha visto la luce grazie alla partecipazione di tutto il team marketing – spiega Paola Schiavone, marketing manager di IPV -. In azienda abbiamo competenze molto diversificate e complementari che permettono il passaggio dal pensiero all’azione in tempi brevissimi. Dalla selezione delle immagini al graphic design, dal copywriting alla comunicazione digital, tutto è frutto dell’analisi fatta dal team e della sua trasposizione pratica”.