Primarete assume 10 risorse per l’area digital

12:24

Dieci nuovi giovani entrano nello staff di Primarete per potenziare l’area digital del network di agenzie.

“Abbiamo assunto nuovi giovani che provengono da scuole e Università specializzate in Turismo per dare risposte a questo mercato sempre più digitale – dice Ivano Zilio, patron di Primarete -. Per rispondere alle esigenze dei nuovi target di consumatori bisogna integrare in azienda figure giovani, con competenze adeguate ai modelli di lavoro attuali. E proporre percorsi di carriera per dar modo di sentirsi parte di un gruppo in evoluzione”.



Primarete evidenzia la necessità di un ricambio generazionale per gestire i nuovi progetti digitali del network che vanno incontro alle esigenze non solo del cliente, ma delle stesse agenzie che hanno necessità di strumenti sempre più performanti per rispondere in tempo reale alle richieste.