King Holidays rilancia sulle Azzorre con un fam trip

21:00

King Holidays torna a investire sulle Azzorre. L’operatore romano punta su uno dei suoi storici cavalli di battaglia e in collaborazione con l’Ente del Turismo e Tap Portugal ha organizzato un fam-trip, portando sulla destinazione 10 agenti di viaggi provenienti da tutta l’Italia, in vista della programmazione sulle prossime stagioni invernali e primaverili.

Gli adv hanno potuto così riscoprire la meta e l’offerta dell’operatore. “King Holidays - dichiara Roberto Minardi, direttore commerciale King Holidays, che ha personalmente accompagnato il fam trip - punta da sempre tanto sulla qualità degli itinerari quanto sulla formazione degli intermediari. Per questa ragione, pur essendo impegnativi da un punto di vista economico, continuiamo a puntare sugli educational, una risorsa fondamentale per conoscere fino in fondo tutti i segreti e le novità di una destinazione, ideali da proporre sia a chi la visita per la prima volta sia a chi ci è già stato”.