Adalte lancia la versione Pro per i tour operator

14:42

Adalte diventa Pro. A partire da dicembre, i buyer della piattaforma avranno a disposizione una novità, la versione Pro a pagamento della piattaforma di distribuzione di tour multi-days che permetterà di personalizzare i contenuti creati dai fornitori, così da proporre un catalogo ancora più unico.

“Nulla cambia per i tour operator nostri partner che, se non hanno esigenze particolari, possono continuare a lavorare come sono abituati, beneficiando del quality control di Adalte e della gratuità totale dei servizi – spiega Davide Galleri, ceo di Adalte -. Tuttavia, riteniamo che sia un grande passo in avanti, se non un vero e proprio cambio di paradigma per la distribuzione online di circuiti o pacchetti in generale lanciare questa nuova soluzione”.



Lo strumento sarà disponibile per tutti i buyer dalla metà di dicembre per permettere a chi desidera attivarlo di preparare quanto prima il prodotto per il 2024.



“In Adalte siamo onorati di poter offrire gratuitamente i nostri servizi a tutti gli operatori outgoing che vengono invitati dai partner ricettivi - dice Lea Cardinali, responsabile dei rapporti con i DMC in Adalte -. Il mercato ci sta dando ragione, tuttavia ciò ci ha portato anche ad approcciare realtà globali e tour operator che hanno esigenze particolari. Il nostro sistema permette già ai fornitori di organizzare al meglio il loro inventario online, così da soddisfare al meglio le esigenze dei loro clienti. A volte, però, questo non era sufficiente per i nostri partner tour operator”.



Da qui l’idea di una versione Pro a pagamento.