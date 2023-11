Crystal, al via i Grand Voyages 2025 con Abercrombie & Kent

14:17

Crystal in rotta sul 2025. La compagnia ha presentato gli itinerari Grand Journeys. A seguito di un importante piano di restyling, le rinnovate Crystal Serenity e Crystal Symphony offriranno itinerari con visite prolungate ai porti, soste notturne ed esperienze via terra opzionali progettate da Abercrombie & Kent. Dalla scoperta delle notti bianche estive del Nord Europa, all'esplorazione delle diverse culture e paesi dell'Africa e dell'Asia, Crystal continua a promuovere opportunità di viaggio alla volta di mete alternative.

"Siamo entusiasti di annunciare un'ampia gamma di Grand Voyages per il 2025 - ha affermato Cristina Levis, ceo di A&K Travel Group, in un intervento riportato da Travelmole -. Questi itinerari offrono opportunità esclusive per una completa immersione nella cultura di alcune delle destinazioni più ambite al mondo”.



Con un rapporto spazio-ospite molto elevato, una capacità passeggeri ridotta e un membro dello staff per ospite, Crystal Serenity e Crystal Symphony offrono suite più grandi e ridisegnate, ristoranti di specialità pluripremiati e spazi dedicati alla ristorazione che migliorano l'esperienza dei passeggeri.



La collaborazione di Crystal con Abercrombie & Kent fornirà inoltre agli ospiti che viaggeranno per i Grand Journeys 2025 un approccio autentico e alternativo ad alcune delle attrazioni delle mete toccate, insieme a eventi esclusivi curati da esperti locali.