08:03

Il travel muove la ripresa economica. La conferma arriva dai dati diffusi dal Fondo Monetario Internazionale.

Le stime si basano sugli ultimi dati dell'Unwto, come riporta traveldailynews.com, che prevedono a fine anno un recupero del 95% dei turisti pre-pandemia a livello globale. L'Fmi, sulla scorta di queste previsioni, evdeniza l'impatto positivo che avrà il travel su molte economie a livello mondiale.



L'analisi

Il rapporto World Economic Outlook, che stima una crescita del 3% nel 2023 e del 2,9% nel 2024 a livello globale, analizzando lo sviluppo mondiale evidenzia come le economie con un settore dei viaggi e del turismo particolarmente sviluppato mostrino una forte resilienza.



Più nel dettaglio, i Paesi in cui il turismo rappresenta un'elevata percentuale del Pil hanno registrato una crescita economica più rapida rispetto a quelle in cui il travel non è un settore significativo.