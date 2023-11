Podcast Gente di Viaggi - Massa, Msc:

08:03

Due nuove navi della classe World Europa e una terza nave in opzione: sono questi gli investimenti in campo per Msc Crociere.



Leonardo Massa, country manager Italy della compagnia di crociere, riassume ai microfoni di Gente di Viaggi gli impegni economici per il futuro, che vedranno l'ingresso di 7.800 nuove camere sul mercato.



Oltre a questo, prosegue anche l'investimento con Explora.



Sul fronte delle prenotazioni, dopo il record del 2023 ora sta tornando l'advance booking, con un buon andamento delle vendite già per l'estate 2024.