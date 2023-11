I Caraibi di Explora Journeys: a febbraio i viaggi combinati

11:11

Sarà ai Caraibi per tutto l’inverno Explora I, la prima nave del brand di lusso di Msc Explora Journeys che ha debuttato quest’anno offrendo un concept di crociera diverso e di alto livello.

Nel mese di febbraio 2024 Explora I offrirà agli ospiti la possibilità di intraprendere più viaggi consecutivi per vacanze più lunghe.

In particolare, i viaggi combinati prevedono una rotta da Bridgetown a Miami dal 9 al 16 febbraio 2024 alla scoperta delle perle dei Caraibi, da Saint Lucia dominati a Guadalupa e ancora Antigua celebre e Virgin Gorda e da Miami a Colon dal 16 al 24 febbraio 2024 alla scoperta delle città perdute e i tesori Unesco delle coste colombiane.



In tutti i viaggi ai Caraibi saranno inoltre sempre disponibili le Destination Experience di Explora Journeys, che offrono dalle esperienze organizzate su misura alle esperienze ai limiti del possibile per gli avventurieri.