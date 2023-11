Gli italiani scelgono le crociere per Natale e Capodanno: prenotazioni a +70% sul 2022

11:54

Boom di richieste per le crociere di Natale e Capodanno. A rilevare il trend positivo è l’ultima indagine condotta da Crocierissime sulle prenotazioni degli italiani per i mesi invernali, da cui emerge un incremento della domanda del 70% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Tra i motivi del successo delle crociere “c’è sicuramente l’opportunità di trascorrere un periodo festivo in un luogo dove trovare tutto il comfort e gli stimoli necessari per staccare la spina in compagnia della propria famiglia o degli amici più cari - spiega Laura Amoretti, ceo di Crocierissime -. In crociera si può approfittare delle tante attività proposte ai passeggeri grazie alla formula ‘all inclusive’, senza doversi preoccupare di nulla. Un bel vantaggio per tutti i membri della famiglia, che ogni giorno possono svegliarsi in un porto diverso, pronti ad esplorare nuovi posti senza disfare le valigie o doversi preoccupare della preparazione del cenone di Natale. Una vera vacanza, davvero per tutti”.



Le destinazioni

Per le feste di fine anno, vincono gli itinerari nel Mediterraneo Occidentale, che registrano un aumento delle prenotazioni del 47,62% rispetto al 2022. Ma cresce la domanda anche per le crocierre dirette a Dubai e gli Emirati Arabi, con un sorprendente +140% di preferenze in confronto a quelle registrate nel Natale '22.



Cresce però anche l’interesse per altre destinazioni: i viaggi per i Caraibi registrano un aumento del 96,67% delle prenotazioni e cresce anche la domanda per il Nord Europa sulle rotte antichi esploratori.