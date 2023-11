Nuovevacanze riparte con gli Experience Time in tutta Italia

14:53

Nuovevacanze riparte con Experience Time, il ciclo di incontri con gli agenti di viaggi organizzato in tutta Italia.

Il calendario vedrà susseguirsi nella fascia oraria della pausa pranzo o della cena sei appuntamenti, strutturati in modo informale per valorizzare il confronto e le attività di formazione. Ptimo appuntamento oggi a Napoli, seguito il 21 da Roma, il 22 da Bari, il 27 da Catania, il 28 da Palermo e il 29 da Milano, tappa che chiude il ciclo, dando l’appuntamento al 2024.



Un dato in evidenza è il numero nutrito delle adesioni, che prospetta oltre 200 agenzie coinvolte. Particolari le location scelte per favorire l’interazione tra il team di Nuoveacanze e le agenzie in un’atmosfera di convivialità. Il format prevede, infatti, un breve speech con il management e la squadra vendite attiva sui territori interessati dai differenti appuntamenti, seguito da un lunch break o da una cena, in cui far proseguire lo scambio avviato nel corso della prima parte.



"La decisione di incontrare gli agenti di viaggi direttamente e in modo capillare nei loro territori di riferimento è utile a mettere a fuoco le necessità, le opportunità e le criticità di ogni singolo mercato, anche nelle aree extraurbane più piccole. Siamo una realtà che ha sviluppato il proprio modello di business puntando su contenuti digitali all’avanguardia, ma siamo fermamente convinti che l’aspetto umano e il confronto di persona rimangano fondamentali. Gli incontri avvengono in pausa pranzo o all’ora di cena, proprio per condividere con le adv un momento di relax e, al tempo stesso, di formazione”, commenta Corrado Lupo (nella foto), amministratore delegato di Nuovevacanze.



Elementi chiave: informazione, formazione e novità, con un’impostazione business oriented incentrata anche sulle opportunità offerte dal progetto Strike. Tra i punti di forza della formula la presenza di partner che, per l’edizione autunnale, saranno: Aria, Easycrs e il tour operator di casa Travel Experience. Oltre a questi, ogni incontro, nello specifico, vedrà, inoltre, la presenza di partner differenti.



“La formula dei nostri Travel Experience piace molto proprio perché libera, informale e lontana dalla rigidità di certe modalità di meeting. Questo secondo ciclo prende il via dopo una proficua serie di appuntamenti one to one focalizzati sul progetto Strike, a cui ha già aderito con ottimi riscontri il 20% della rete. L’obiettivo del 2024 è quello di portare le adesioni al 60%, spingendo in grande sul 2025 per arrivare al 90%. Per il nostro gruppo è importante, infatti, veicolare le vendite con i partner Platinum e Gold per rendere salda la partnership con l’agenzia, che andrebbe a ottenere maggiori guadagni grazie al nostro particolare cashback” chiude Lupo.